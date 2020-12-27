Mutasyonlu virüs durmuyor!

İngiltere’de tespit edilen ‘VOC 202012/01’ adlı daha bulaşıcı yeni koronavirüs türünün son olarak Fransa, İspanya, İsveç, Japonya, İrlanda, Lübnan ve İtalya’ya ulaştığı önceki gün açıklandı. Fransa’da 19 Aralık’ta İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönen bir kişinin söz konusu mutasyonlu virüs türüne yakalandığı tespit edildi. Japonya’da İngiltere’den ülkelerine dönen 5 vatandaşta yeni koronavirüs türüne rastlandı. Güney Afrika’dan gelen yolcuların ülkeye girişine ezin verilmeyen Japonya’da vaka sayıları da rekor üstüne rekor kırıyor. Son 24 saatte 949 yeni vaka tespit edilirken, yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise dünkü gibi 81 seviyesinde kaldı. Japon yetkililer mutasyonlu virüs yüzünden vaka sayılarının 3 binli rakamlara çıkmasından endnişe ediyor.



Mutasyona uğramış virüs İspanya’ya da sıçradı. İspanya’nın Madrid kentinde bölge hükümetinin sağlık şef yardımcısı Antonio Zapatero bir basın toplantısında, 4 kişide yeni koronavirüs türünün tespit edildiğini, vakaların tamamında da İngiltere’den yakın zamanda geldiğini söyledi. Zapatero, “Hastalar ağır hasta değil, bu türün daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz, ancak daha ciddi hastalığa neden olmuyor” dedi. İsveç sağlık ajansı da, yeni koronavirüs varyantının İngiltere’den gelen bir yolcuda tespit edildiğini açıkladı.



Seyahat yasakları



İrlanda’da Baş Tıp Sorumlusu Tony Holohan yaptığı açıklamada, “SARS-CoV-2’nin yeni İngiltere varyantını Dublin Üniversitesi Ulusal Virüs Referans Laboratuvarı’nda tüm genom dizilimi ile tespit ettiğimizi doğrulayabilirim” ifadesini kullandı.



Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Londra’dan gelen bir uçakta yeni türe sahip bir vakanın tespit edildiğini söyledi. İtalyan yetkililer ise başkent Roma’daki bir hastada yeni virüs türüne rastlandığını açıkladı. Normalde koronavirüsün mutasyona uğraması sık görülen bir durumken, 14 Aralık’ta İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un ülkelerindeki mutasyonlu virüsün diğer varyantlara göre yüzde 70 daha bulaşıcı olmasını açıklaması nedeniyle dünya alarma geçmişti. Şu anda 50’den fazla ülke İngiltere’den seyahatleri yasakladı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde İngiltere’deki mutasyonlu virüsü ülkelerinde tespit ettiklerini duyuran Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, Singapur ve İskoçya ile birlikte son bildirilen vakalar, ‘VOC 202012/01’ türünün görüldüğü toplam ülke sayısını 11’e çıkardı.