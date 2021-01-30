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30.01.2021 - 21:10 | | AA

Mutasyonun görüldüğü ülkede koronavirüste son durum

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1200 artarak 105 bin 571'e yükseldi.

Mutasyonun görüldüğü ülkede koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 275 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 796 bin 88'e çıktı.

Son 24 saatte 1200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 105 bin 571'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 8 milyon 378 bin 940'a ulaştı, bunlardan 480 bin 432'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 832'si yoğun bakımda bulunuyor.

Antalya'da feci ölümAntalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.
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