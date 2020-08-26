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26.08.2020 - 12:29 | | İHA

Myanmar’da 6 binden fazla lise yeniden açıldı

Myanmar koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında eğitime ara verdiği 6 binden fazla lise yeniden açtı.

Myanmar’da 6 binden fazla lise yeniden açıldı

Myanmar, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine okulları kapatarak eğitime ara vermişti. Ülke genelinde eğitime yeniden başlandı. Korona virüs vakalarının en fazla görüldüğü Arakan bölgesi hariç 6 bin 500 lise yeniden açıldı. Arakan bölgesinde, 120 kadar okul eğitime başlasa da bölgede virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle okulların yeniden kapatılmasına karar verildi. Sınıflarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenirken, öğrencilerin okula girişlerinde ateşleri ölçülüyor. Öğrencilerin sınıflara maske ile girişine izin veriliyor.

Myanmar’da eğitim dönemi her yıl Haziran ayında başlıyor. Ancak, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle eğitim yılının Temmuz ayında başlamasına karar verilmişti. Ülke genelinde 7 bin 173 okulda eğitim gören 1.2 milyon öğrenci bulunuyor.

Myanmar’da bugüne dek 504 korona virüs vakası görülürken, 6 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

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