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02.02.2021 - 15:22 | | AA

Myanmar'da darbe yapan ordu Haziran'a kadar tüm uçuşları askıya aldı

Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı tartışmalarının ardından gerçekleşen darbe sonrasında haziran ayına kadar tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Myanmar'da darbe yapan ordu Haziran'a kadar tüm uçuşları askıya aldı

Ani News’in haberine göre, Myanmar ordusu, iç ve dış hatlardaki uçak seferlerine ilişkin bildiri yayımladı. Buna göre 31 Mayıs saat 23.59’a kadar tüm uçuşlar askıya alındı.

Ayrıca ülkede, yüzlerce milletvekilinin gözaltına alınmasından bir gün sonra bazı parlamento üyelerinin de hükümet binasında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Hindistan'ın Yangon Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Myanmar’da yaşayan vatandaşlarına gerekli önlemleri almaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı. İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

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