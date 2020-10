Nahçıvan’a roketli saldırı düzenlendi

Ordubad iline düzenlenen roketli saldırıdan sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bildirildi. Türkiye’nin sınır komşusu Nahçıvan, çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana ilk kez saldırıya uğradı. Saldırıya Türk Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınandı. Açıklamada, “Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığı görülmektedir. Ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırısı, çatışmayı Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan’ı bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır. İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Can Azerbaycan’la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır.”

Bu arada, Karabağ’da saldırılarını sürdüren Ermenistan güçleri, Azerbaycan’ın ilerleyişine engel olamıyor. Ermenistan ordusu, önceki gece boyunca işgalden kurtarılan Cebrail ve Hadrut’ta konuşlu Azerbaycan askerlerine top ve füzelerle saldırdı. Saldırılar Azerbaycan askerlerince önlenirken, Ermenistan Ordusu ağır kayıp verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ermenistan ordusu 18. Motorize Piyade Tümeninin personeli arasında firarlar artarken, 5. muhrip alayı personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın 9. motorize tüfek alayı topçu bataryasını da imha etti, alayın komutan yardımcısı yaralandı.