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28.12.2020 - 05:19 | | AA

Nashville kentindeki patlamanın şüphelisi intihar bombacısı çıktı

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirildi.

Nashville kentindeki patlamanın şüphelisi intihar bombacısı çıktı

Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında, "Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu." dedi.

Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını ifade etti. Yetkililer, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı. Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken, hasar oluşan iletişim sistemleri acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti.

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