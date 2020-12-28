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28.12.2020 - 00:28 | | AA, milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'nin Nashville kentindeki patlamada saldırganın kimliği açıklandı!

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olan kişinin, DNA analizleri sonucu 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner olduğu açıklandı.

Son dakika... ABD'nin Nashville kentindeki patlamada saldırganın kimliği açıklandı!

Metro Nashville Police Şefi John Drake, yaptığı açıklamada, Warner'ın ve birkaç kişinin daha patlamayla bağlantısı olabileceğini bildirdi. 

ABD basınının soruşturmayı yürüten yetkililere dayandırdığı haberlerinde ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ve insan kalıntıları olduğu düşünülen kanıtların Warner'a ait olduğu duyuruldu.

Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) bir yetkili, patlama alanında bulunan DNA ile şüphelinin evinden bulunan DNA'in eşleştiğini söyledi. 

Yetkililer, patlamanın "büyük olasılıkla" bir intihar saldırısı sonucu meydana geldiğinden şüpheleniyor. 

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçtaki patlayıcının infilak ettiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, Belediye Başkanı John Cooper, alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar söz konusu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 

Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istemişti. 

Patlama nedeniyle en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar oluşan iletişim sistemlerinin, acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilediğini kaydetmişti. 

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı.

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