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30.10.2020 - 18:02 | | AA

NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.

NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

 

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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