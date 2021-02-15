NATO Savunma Bakanları 17-18 Şubat'ta Afganistan'ı masaya yatıracak

Stoltenberg, video konferansla yapılacak iki günlük toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının sonucunu önceden tahmin edemeyeceğini belirten Stoltenberg, Afganistan konusunda gidilecek yol hakkında istişarelerin sürdüğünü, tüm müttefiklerin Afganistan'daki barış sürecini desteklediğini vurguladı.

Stoltenberg, Afganistan'daki tüm tarafların barış sürecini tarihi bir fırsat olarak görüp iyi niyetle müzakereleri yürütmesini istedi.

"Şu mesajı vermek istiyorum. Taliban şiddeti azaltmalıdır. İyi niyetle görüşmeler yapıp El Kaide gibi uluslararası terör gruplarıyla çalışmayarak taahhütlerine bağlı kalmalıdır." diyen Stoltenberg, NATO'nun sahadaki gelişmeleri izleye devam edeceğini bildirdi.

ABD'nin Taliban ile yaptığı anlaşma gereği 1 Mayıs'ta tüm uluslararası askerlerin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini hatırlatılan Stoltenberg, bunu hala mümkün görüp görmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gerektiğinden fazla kalmakla gereğinden erken ayrılma arasında doğru dengeyi bulmalıyız. Afganistan'ın yeniden terör örgütlerinin sığınacağı bir liman haline dönüşmesine izin veremeyiz. Asker sayılarını sürekli değerlendireceğiz. Mevcudiyetimizi ciddi şekilde azaltmıştık. Birkaç yıl önce 130 bin askerimiz muharip harekatlardaydı. Şu anda 10 bin civarında ve eğitim ve danışmanlık misyonundalar. Nispeten az bir sayıyla orada bulunabilmemiz Afganistanlıların kendi kapasitelerini oluşturmalarına yardım etmemiz sayesinde mümkün oldu."

Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'daki şiddetin sorumlusu olduğunu ifade ederek, "İstişare edeceğiz, koordinasyon içinde hareket edeceğiz ve kararları birlikte alacağız. Müttefikler olarak Afganistan'a birlikte gittik, birlikte ayarlamalar yapacağız ve zamanı geldiğinde birlikte ayrılacağız." diye konuştu.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

ABD'de yine yönetimin iş başına geçmesinden sonraki ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısını düzenleyeceklerini hatırlatan Stoltenberg, toplantının diğer gündem maddeleri hakkında bilgili verirken de bu yıl Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesine hazırlık yapacaklarını aktardı.

NATO 2030 konsepti hakkında tekliflerinin görüşüleceğini belirten Stoltenberg, ayrıca NATO üyeleri arasındaki külfet paylaşımı, Irak'taki NATO misyonu, savunma harcamalarının ve katkıların artırılması, kritik altyapı ve teknolojilerin durumu, savunma teknolojilerindeki yenilikler, NATO Stratejik Konsepti, siyasi koordinasyonun artırılması, iklim değişikliği ile Çin ve Rusya gibi konuları görüşeceklerini bildirdi.

IRAK MİSYONU GENİŞLEYECEK

Stoltenberg, Irak'taki NATO misyonunun genişletilmesi konusunda bakanların karar almasını beklediğini kaydetti.

Bu sayede daha fazla NATO personelinin Irak'ta eğitim ve danışmanlık sağlayacağını vurgulayan Stoltenberg, Irak hükümetinin talebi ve Küresel Koalisyon ile istişare içinde böyle bir kararın alınacağını aktardı.

Stoltenberg, Irak'taki misyonu kademeli olarak genişleteceklerini belirterek, "Böylece DEAŞ'ın geri dönmesini engellemiş olacağız." dedi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

NATO'nun savunma harcamalarına değinen Stoltenberg, 2021'in savunma harcamalarının arka arkaya arttığı yedinci yıl olacağını söyledi.

Stoltenberg, "201'ten bu yana Avrupalı müttefikler ve Kanada toplamda fazladan 190 milyar dolar katkı sağladı. 9 NATO üyesinin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamaları bekleniyor. 24 müttefikin ise yatırımlarının yüzde 20'sini ekipmana harcaması bekleniyor. Bunlar iyi haberler ama bu ivmeyi sürdürmeliyiz." diye konuştu.