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11.11.2020 - 07:00 |

NATO’dan ‘nükleer Çin’ uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen 16. NATO Yıllık Kitle İmha Silahları, Silahların Kontrolü, Silahsızlanma ve Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı’nın açılışında konuşma yaptı.

NATO’dan ‘nükleer Çin’ uyarısı

NATO’nun “nükleer silah bulunmayan bir dünya” hedefi çerçevesinde Avrupa’daki nükleer silah sayısını 30 yılda yüzde 90 azalttığını söyleyen Stoltenberg, buna karşılık Rusya, Çin, Kuzey Kore’nin nükleer silah yatırımı yaptığını, İran’ın nükleer çalışmalara yeniden başladığını ifade etti.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın alternatif bir çözüm olarak çekici göründüğünü ancak işe yaramayacağını aktaran Stoltenberg, bu anlaşmanın silahların dengeli şekilde azaltılmasını sağlayacak bir mekanizması olmadığını söyledi. Stoltenberg, “Bu anlaşma nükleer silah bulunduran hiçbir ülke tarafından imzalanmamıştır. Hiçbir garanti olmadan caydırıcılığımızdan vazgeçmemiz tehlikeli bir seçenektir. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve diğerlerinin nükleer silaha sahip olduğu ama NATO’nun sahip olmadığı bir dünya daha güvenli olmayacaktır” diye konuştu. Çin’e özel olarak değinen Stoltenberg, Çin’in yükselişini dikkate alan bir “nükleer silahların kontrolü rejimi” geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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