NATO’nun ilk sanal zirvesi

27 Mart’ta üyeliği resmileşen Kuzey Makedonya’nın da katılımıyla 30 NATO müttefiki ülkenin Dışişleri Bakanları, yarın telekonferans yöntemiyle bir araya gelecek. Böylelikle NATO tarihinde ilk kez bir toplantı, “karargah dışında” gerçekleştirilmiş olacak.

Neler konuşulacak?

Kovid-19’a karşı alınacak önlemler ve gelen destek taleplerinin, toplantının ana gündemini oluşturması bekleniyor. Zira NATO, elinde tıbbi malzeme stoku bulunmamasına rağmen, müttefik ulusal hükümetler aracılığıyla ihtiyaç duyan ülkelere teçhizat desteği sağlamak üzerinde duruyor. Bununla birlikte ABD, Yunanistan, İtalya, Mısır, İran, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin ordusunda yapılan bazı koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu nedenle karargahlar teyakkuza geçerken, yarın başlayacak toplantıda, salgının büyümemesi için ortak mücadeleye dikkat çekilmesi de bekleniyor. Bunun yanında, NATO Dışişleri Bakanlarının “terörle ortak mücadele, hibrit tehditler, müttefiklerin telekomünikasyon alanında alt yapılarının geliştirilmesi” başlıklarını da ele alacağı belirtiliyor.

Öte yanda Türkiye’nin, toplantıda daha önce koronavirüsün küresel salgın haline dönüşmesinin ardından erteleme kararı aldığı Patriot hava savunma sistemi konusundaki destek talebini de dile getireceği ifade ediliyor.

Toplantı öncesinde, sanal ortamda gerçekleşecek toplantıya karşı siber saldırı tehlikesi nedeniyle önlem alındığı belirtiliyor. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çalışmalara ilişkin bir basın toplantısı daha gerçekleştirecek.