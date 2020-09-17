Navalny bir şişe su ile otel odasında zehirlenmiş!

Yapılan açıklamada, Navalny'nin Tomsk kentinde kaldığı otel odasında bulunan boş bir su şişesinin içerisinde sinir gazı kalıntısı bulunduğu belirtildi.

Navalny'nin Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde, Rus siyasetçinin ekibinin zehirlenme olayının hemen ardından otel odasına gittikleri ve plastik eldivenler takarak delil olabilecek her şeyi topladıkları görülüyor.

Odadan alınan plastik su şişesinin, Navalny'nin Almanya'ya sevk edilmesinin ardından Alman bilim insanlarına teslim edildiği ve burada yapılan incelemelerde şişenin içerisinde Sovyet yapımı Novichok isimli kimyasalın kalıntılarının bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada, Rus siyasetçinin Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçakta rahatsızlanmasının ardından Tomsk'ta kalan ekibinin bir avukat tutarak odaya girdikleri ve delilleri toplayarak, bu işlemleri de kayda aldıkları ifade edildi.

Eski enerji bakanı yardımcısı ve Navalnıy'nin müttefiki Vladimir Milov yaptığı açıklamada, Navalny'nin ekibinin Rus istihbaratını atlattığını ve hızlı düşünme yetileri sayesinde kanıtları ülke dışına çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Rus muhalif lider Alexey Navalny 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Omsk kentinden Moskova'ya uçuşu esnasında uçakta fenalaşmış, daha sonra tedavi için Berlin'e götürülmüştü. Berlin Charité hastanesinde yapılan araştırmalar ve Bundeswehr laboratuarında yaptırılan bir analizde, Novitschok grubuna ait sinir gazıyla zehirlendiği belirlenmişti.

Rusya'nın zehirlenme iddialarının asılsız olduğunu açıklaması üzerine Navalny'den alınan örnekler Fransa ve İsveç'teki bağımsız laboratuvarlarda toksikolojik testler yapılmış ve Navalny'nin zehirlendiğinin bu laboratuvarlar tarafından da teyit edilmişti.