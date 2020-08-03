MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Navtex tartışmasına Mısır da dahil oldu
ABONE OL
03.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Navtex tartışmasına Mısır da dahil oldu

Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Doğu Akdeniz’de yaşadığı doğalgaz tartışmasına Mısır da dahil oldu. Mısır yönetimi Türkiye’nin yayınladığı son Navtex’in kendi bölgeleri içinde olduğunu öne sürdü

Navtex tartışmasına Mısır da dahil oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe Mısır da dahil oldu. Halihazırda Libya konusunda Türkiye ile ters düşen Mısır’dan dün Türkiye’nin bölgede doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yapıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Türkiye’nin geçen ay yayımladığı Navtex’in (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi) “Mısır’ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı” anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyle ihlalin, Navtex’in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı.

Gerilim tırmanıyor

Mısır yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında planlanan sismik araştırma için uyarıda bahsi geçen bölgenin, ‘Kahire’nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak tanımladığı alanı ihlal ettiği’ yönünde bir açıklama yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasında, önceki hafta Meis adası açıklarında tırmanan Navtex gerilimi Almanya’nın arabuluculuğunda yatışmıştı. Ancak Ankara’nın sonrasında Kıbrıs açıklarında sismik faaliyet için çıkardığı ikinci Navtex, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin tepkisini çekmişti. Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri. Libya’da da 2014’te başlayan iç savaşın iki farklı cephesini destekleyen Mısır ve Türkiye arasındaki tansiyon gün geçtikçe tırmanıyor.

Samsun'da geri dönüşüm seposunda yangınSamsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

Adana’da bir ev kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı

Adana’da bir ev kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı

Sıradaki Haber