Navtex tartışmasına Mısır da dahil oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe Mısır da dahil oldu. Halihazırda Libya konusunda Türkiye ile ters düşen Mısır’dan dün Türkiye’nin bölgede doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yapıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Türkiye’nin geçen ay yayımladığı Navtex’in (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi) “Mısır’ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı” anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyle ihlalin, Navtex’in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı.

Gerilim tırmanıyor

Mısır yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında planlanan sismik araştırma için uyarıda bahsi geçen bölgenin, ‘Kahire’nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak tanımladığı alanı ihlal ettiği’ yönünde bir açıklama yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasında, önceki hafta Meis adası açıklarında tırmanan Navtex gerilimi Almanya’nın arabuluculuğunda yatışmıştı. Ancak Ankara’nın sonrasında Kıbrıs açıklarında sismik faaliyet için çıkardığı ikinci Navtex, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin tepkisini çekmişti. Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri. Libya’da da 2014’te başlayan iç savaşın iki farklı cephesini destekleyen Mısır ve Türkiye arasındaki tansiyon gün geçtikçe tırmanıyor.