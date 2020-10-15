Netanyahu: "BAE ile yapÄ±lan anlaÅŸmada gizli maddeler yok"

Netanyahu, BAE ile imzalanan anlaÅŸmanÄ±n onaylanmasÄ± iÃ§in yapÄ±lacak oylama Ã¶ncesi Mecliste konuÅŸtu.Â

BaÅŸka Arap Ã¼lkeleriyle de benzer anlaÅŸmalar imzalamayÄ± umut ettiklerini belirten Netanyahu, LÃ¼bnan ile Ä°srail arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±rÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik mÃ¼zakerelere de deÄŸindi.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±, "Bu mÃ¼zakereler gelecekte saÄŸlanabilecek barÄ±ÅŸÄ±n ilk iÅŸareti olabilir ancak Hizbullah'Ä±n kontrolÃ¼nde olduÄŸu sÃ¼rece LÃ¼bnan ile barÄ±ÅŸ olmayacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

BAE ile 15 EylÃ¼l'de imzalanan iliÅŸkileri normalleÅŸtirme anlaÅŸmasÄ±nda gizli maddeler olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± reddeden Netanyahu, "BAE ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmada gizli ekler veya gizli maddeler yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Ä°srail ile BAE arasÄ±nda varÄ±lan iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n, Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'nun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m partilerin desteÄŸiyle Mecliste kabul edilmesi bekleniyor.

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