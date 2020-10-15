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15.10.2020 - 13:57 | | AA

Netanyahu: "BAE ile yapÄ±lan anlaÅŸmada gizli maddeler yok"

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, geÃ§en ay BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan iliÅŸkileri normalleÅŸtirme anlaÅŸmasÄ±nda gizli maddeler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Netanyahu: "BAE ile yapÄ±lan anlaÅŸmada gizli maddeler yok"

Netanyahu, BAE ile imzalanan anlaÅŸmanÄ±n onaylanmasÄ± iÃ§in yapÄ±lacak oylama Ã¶ncesi Mecliste konuÅŸtu.Â 

BaÅŸka Arap Ã¼lkeleriyle de benzer anlaÅŸmalar imzalamayÄ± umut ettiklerini belirten Netanyahu, LÃ¼bnan ile Ä°srail arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±rÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik mÃ¼zakerelere de deÄŸindi.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±, "Bu mÃ¼zakereler gelecekte saÄŸlanabilecek barÄ±ÅŸÄ±n ilk iÅŸareti olabilir ancak Hizbullah'Ä±n kontrolÃ¼nde olduÄŸu sÃ¼rece LÃ¼bnan ile barÄ±ÅŸ olmayacak." ifadelerini kullandÄ±.Â 

BAE ile 15 EylÃ¼l'de imzalanan iliÅŸkileri normalleÅŸtirme anlaÅŸmasÄ±nda gizli maddeler olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± reddeden Netanyahu, "BAE ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmada gizli ekler veya gizli maddeler yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Ä°srail ile BAE arasÄ±nda varÄ±lan iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n, Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'nun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m partilerin desteÄŸiyle Mecliste kabul edilmesi bekleniyor.

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Ä°stanbul'da boz ayÄ± paniÄŸi! Cep telefonu kamerasÄ±yla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, Ä°stanbul Büyükçekmeceâ€™de 2 gün üst üste ortaya çÄ±kan boz ayÄ± vatandaÅŸlarda tedirginliÄŸe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MüdürlüÄŸü ekiplerinin ayÄ±nÄ±n görüntülendiÄŸi bölgede yaptÄ±ÄŸÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonuçsuz kalÄ±rken ayÄ±nÄ±n akÄ±beti merak konusu oldu.
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