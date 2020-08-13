MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı
ABONE OL
13.08.2020 - 19:14 | | AA

Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin arabuluculuğunda Tel Aviv ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı

 

Netanyahu sosyal medya hesabından BAE ile İsrail arasında varılan anlaşmayı duyuran ABD Başkanı Donald Trump’ın twitini alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

Netanyahu ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat ile 20:00'de geniş bir açıklama yapacağını kaydetti.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, bugün düzenlenen bir toplantıdan beklenmedik bir şekilde ayrılan Netanyahu, döndükten sonra “Daha sonra ayrılma sebebini öğreneceksiniz.” dediği belirtildi.

KAN’ın haberinde Netanyahu’nun 1 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını BAE ile barış anlaşmasını imzalamak amacıyla ertelediğine dikkat çekildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile barış anlaşmasını imzalayan 3’üncü Arap ülkesi oldu.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES sınavı için hes kodu nasıl alınır? ALES sınavı giriş belgesi giriş ekranı

ALES sınavı için hes kodu nasıl alınır? ALES sınavı giriş belgesi giriş ekranı

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2020 tarihi belli mi?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2020 tarihi belli mi?

Sıradaki Haber