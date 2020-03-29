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29.03.2020 - 00:06 | | AA

Netanyahu: Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadele edebilmek için ulusal birlik hükümeti kurma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Netanyahu: Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz

 

Netanyahu, Twitter hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Kovid-19 ile mücadele edebilmek için Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun, yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşmaya varmak için Gantz ile bir araya geleceğini, yeni hükümetin de büyük olasılıkla pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Gantz'ın, 26 Mart'ta Meclis Başkanlığına aday olması nedeniyle, liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz İttifakı dağılmıştı.

Mavi-Beyaz'ın dağılmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Gantz'ın Netanyahu liderliğindeki sağ blokun kuracağı hükümette yer alacağı belirtilmişti.

İsrail'de, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 12, vaka sayısı ise 3 bin 619 olarak açıklanmıştı.

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