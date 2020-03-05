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05.03.2020 - 22:31 | | AA

Netanyahu koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerde oy sayımı tamamlanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 58 milletvekilinde kalarak koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı.

Netanyahu koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı

 

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, pazartesi günü yapılan seçimlerde oy sayım işlemini tamamladı.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Netanyahu'nun partisi 120 sandalyeli Meclis'e 36 milletvekili göndererek seçimi önde bitirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili çıkararak ikinci olurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 sandalyeyle Meclis'te üçüncü en büyük grup oldu.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerden Şas partisi 9, Birleşik Tevrat ise 7 milletvekili çıkardı.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ile İşçi-Meretz ittifakı da 7'şer sandalyeyle Meclis'te yerini aldı.

Savunma Bakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ise 6 milletvekili çıkararak Meclis'e giren partiler arasında sonuncu oldu.

Netanyahu koalisyonu kurmak için 3 milletvekiline ihtiyaç duyuyor

İsrail'de koalisyon hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre Likud'un başını çektiği sağ partilerin 58 vekilde kalması nedeniyle Netanyahu, koalisyonu kurmak için 3 milletvekiline ihtiyaç duyuyor.

İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki erken seçim yapılmış ancak sağ ve sol blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamamış bu nedenle 2 Mart'ta seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başına gitmişti.

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