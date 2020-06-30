Â

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± BinyaminÂNetanyahu, BatÄ± KudÃ¼s'teki BaÅŸbakanlÄ±k Ofisinde ABD'nin Ä°ran Ã–zel Temsilcisi Brian Hook ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Netanyahu ve Hook dÃ¼zenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Ä°ran'a yÃ¼klendi.

Netanyahu ve Hook, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 13 yÄ±ldÄ±r Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± ve ekim ayÄ±nda sona erecek silah ambargosunun uzatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Ä°ran'Ä±n Suriye'ye yerleÅŸmesine izin vermeyeceklerini sÃ¶yleyen Netanyahu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ä°ran'daki Ayetullahlara sesleniyorum; Ä°srail, kendisine karÅŸÄ± Suriye'de terÃ¶r ve askeri cephe aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya devam edecek. BeÅŸÅŸar Esed'e de ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyorum; Ã¼lkenin ve rejiminin geleceÄŸini riske atÄ±yorsun. Ä°srail, Ä°ran'Ä±n Suriye'de askeri varlÄ±ÄŸa sahip olmasÄ±na izin vermeyecek."

Hook ise Ä°ran'a uygulanan silah ambargosuna deÄŸinerek, "Ambargo kaldÄ±rÄ±lÄ±rsa Ä°ran savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, saldÄ±rÄ± helikopterleri, savaÅŸ gemileri gibi silahlarÄ± ithal edebilecek. Daha sonra da bu silahlarÄ± vekaletini yÃ¼rÃ¼ten gruplara gÃ¶nderecek. BÃ¶lgede ihtiyaÃ§ olan son ÅŸey daha fazla Ä°ran silahÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BMGK'nÄ±n 13 yÄ±ldÄ±r Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± silah ambargosu, 2015'te imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸma kapsamÄ±nda ekim ayÄ±nda sona eriyor.

ABD yÃ¶netimi, 23 Haziran'da BMGK'ya ambargonun yenilenmesini Ã¶ngÃ¶ren bir karar tasarÄ±sÄ± sunmuÅŸtu.

Â

Â

Â