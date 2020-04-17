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17.04.2020 - 00:48 | | AA

Netanyahu'nun oğlundan 'Umarım ölecek yaşlılar sizin taraftan olur' tweeti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, yeni tip corona virüse (covid-19) rağmen Meretz Partisinin babasına karşı düzelediği gösteriye tepki olarak, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur." dedi.

Netanyahu'nun oğlundan 'Umarım ölecek yaşlılar sizin taraftan olur' tweeti

 

Sol blokta yer alan Meretz Partisi, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Tel Aviv'de, Netanyahu karşıtı protesto düzenledi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protesto gösterisiyle ilgili Meretz lideri Nitzan Horowitz, Twitter hesabından "Yolsuzlukla savaş" mesajıyla birlikte alandan bir fotoğraf paylaştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair ise Horowitz'in iletisine yaptığı yorumda, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gösteri düzenlenmesini kastederek, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur." ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine oğul Netanyahu, skandal tweetini sildi.

New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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