New York Valisi’nden Trump’a: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin

Çin’den bölgeye ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19’ın bulaştığı kişi sayısı 450 bine yaklaştı. Dünyada ölenlerin sayısı ise 20 bine dayandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “pandemi” (salgın) ilan ettiği Kovid-19 hastalığıyla mücadele için dünya ülkeleri olağanüstü tedbirler almaya devam ediyor. Bu süreçte Avrupa ve ABD’nin salgının en çok görüldüğü bölgeler haline geldi. Dünya genelinde tespit edilen yeni vakaların 4’te 1’inin ABD’den olduğu ve virüsün yayılma hızına göre ABD’nin salgının yeni merkez üssü olabileceği öngörülüyor.

‘Yardıma ihtiyaç var’

ABD’de New York Valisi Andrew Cuomo, Başkan Donald Trump’ı ve yönetimini Kovid-19 salgınıyla mücadelede New York için yeterli desteği vermemekle eleştirdi. Cuomo, “Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz” dedi. New York’ta tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğunu belirten Cuomo, vaka sayısının her üç günde iki kat arttığını ve salgının yavaşlatılamadığını kaydetti. Cuomo, “New York’un yardıma ihtiyacı var” dedi. Salgının daha önceki 45 gün tahminlerinin aksine 2-3 hafta içinde zirveye çıkacağını aktaran Cuomo, eyalette 140 bin yatağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Trump’ın “Eyaletlere milyonlarca maske gönderileceği” açıklamasını aktaran Cuomo, “Ben söze değil eyleme bakarım. Hani nerede suni solunum cihazları, laboratuvar önlükleri ve eldivenler?” diye de sordu. Kovid-19 vaka sayısının 26 bini geçtiği New York’ta, 271 kişi de hayatını kaybetti. Kovid-19 vaka sayısının 55 bini geçtiği ABD’de ise salgında 785 kişi hayatını kaybetti. Salgının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve Kaliforniya’da yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızlar aktif edilmişti.

‘Keşke böyle olmasaydı’

New York’un Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York’a federal hükümetin daha fazla yardım etmesi gerektiğini vurguladı. De Blasio, “Covid-19 ile mücadelenin uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Keşke New York için durum böyle olmasaydı, ama aylarca sürebilir. Nisanın ise mart ayına göre çok daha zorlu geçmesini bekliyoruz” dedi. De Blasio, Donald Trump’ın birkaç hafta içinde işlerin normale dönmesinden bahsettiğini ancak sağlık sistemi çökerse ve çok sayıda insan hayatını kaybederse normale dönmenin mümkün olmayacağını kaydetti. De Blasio ayrıca, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’in da kaldığı Rikers Adası’ndaki hapishaneden şiddet suçları bulunmayan ve yaşlı 300 mahkûmun serbest bırakılacağını belirtti.

İzlanda’da ilginç vaka

İzlanda’da bir hastada iki Kovid-19 suşu birden bulundu. Hastadaki ikinci suş, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19’un ilk versiyonunun mutasyonuydu. Mutasyona uğramış suş daha agresif, çünkü söz konusu hastayla temas eden diğer kişilerde sadece bu suşa rastlandı. Uluslararası veri tabanlarına göre, İzlanda dışında koronavirüsün bu türüne henüz rastlanmadı. Bir bakteri veya virüsun farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına “suş” olarak tanımlanıyor. Farklı suşlar arasında, ilaçlara ve dış etkilere dayanıklılık farklılığı oluyor.

JOHNS HOPKINS ÜNİVERSİTESİ

Plazma nakli için onay bekliyor

ABD Johs Hopkins Üniversitesi, Kovid-19’a karşı eski bir tedavi yöntemi olan plazma naklini denemek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin onayını bekliyor. Bu yöntemle iyileşen Kovid-19 hastalarından alınan kan, yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilere de geçici koruma amaçlı naklediliyor. Kovid-19’u tedavi için iyileşen hastalardan plazma naklini ilk olarak Çinli doktorlar tarafından yapıldı. Plazma naklı ayrıca SARS ve ebola salgınlarına karşı da denenmişti.