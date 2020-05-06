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06.05.2020 - 18:58 | | AA

New York'ta iptal edilen başkanlık ön seçimlerinin yapılmasına karar verildi

ABD’de corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen New York Demokrat Parti başkanlık ön seçimlerinin 23 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.

New York'ta iptal edilen başkanlık ön seçimlerinin yapılmasına karar verildi

 

New York Federal Bölge Mahkemesi Hakimi Analisa Torres, Demokrat Başkan aday adayları Bernie Sanders ile Andrew Yang’ın ön seçimlerde temsil hakkının olmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararını bozdu.

Torres, ön seçim iptalinin en temel hak ihlali olacağına dikkati çekerek, "Demokrat seçmenlerin kendi görüşlerini destekleyecek delegeleri seçme fırsatının ellerinden alınması kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Ön seçimlerin yapılması kararının Sanders’ın seçmenleri tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Covid-19 gerekçesiyle iptal edilmişti

New York Seçim Kurulu, 27 Nisan’da, eyalette etkili olan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri gerekçe göstererek 23 Haziran’da yapılması planlanan Demokrat Parti ön seçimlerini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden lehine başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Bernie Sanders’ın kampanya yetkilileri ve taraftarları ise Sanders lehine seçilmesi muhtemel delegeler nedeniyle iptal kararına karşı çıkmıştı.

Seçim Kurulunun aldığı kararla New York, başkanlık yarışında ülkede ön seçimleri iptal edilen ilk eyalet olmuştu.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ABD’de 16 eyalette ön seçimler ertelenmiş ve vatandaşların posta yoluyla oy kullanması tavsiye edilmişti.

İstanbul'da trafik havadan görüntülendiİstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde oluşan trafik havadan görüntülenirken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaştı.
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