New York'ta ocak ayında 1 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, kentte aşılama merkezlerinin sayısını artıracaklarını söyledi.

De Blasio, New York kentinde aşılama işlemlerini hızlandırmayı ve ocak sonuna kadar 1 milyon kişiye aşı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

New York'ta şimdiye kadar sağlık departmanının verilerine göre yaklaşık 350 bin kişiye aşı yapılırken, ABD genelinde ise aralık ayında 20 milyon aşı hedefinin aksine sadece 2,8 milyon kişi aşı olabildi.

Trump yönetimi aralık sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılacağını söylemişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.

Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu.