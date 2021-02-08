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08.02.2021 - 22:59 | | AA

New York'taki restoranların iç mekanları yüzde 25 kapasite ile cuma günü açılıyor

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı yasaklanan restoranların iç mekanları 12 Şubat'ta tekrar açılıyor.

New York'taki restoranların iç mekanları yüzde 25 kapasite ile cuma günü açılıyor

 

New York Valisi Andew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta Kovid-19 vaka ve ölü sayılarında kayda değer bir düşüş olduğunu belirterek, restoranların iç mekanlarının 12 Şubat'tan itibaren açılacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ticari işletmelerden olan restoranların iç mekanları, 11 Aralık 2020'den bu yana Cuomo'nun emri ile kapalı bulunuyor. 

Worldometers’a göre New York, 1 milyon 516 binden fazla vaka ile ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyaletler arasında 4'üncü sırada bulunurken, can kaybında ise 45 bine yaklaşan rakamla ilk sırada yer alıyor.

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