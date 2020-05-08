MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri New York'tan umutlandıran haber: Virüsün yayılmasının önüne geçildi
ABONE OL
08.05.2020 - 20:07 | | AA

New York'tan umutlandıran haber: Virüsün yayılmasının önüne geçildi

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs salgınının yayılmasının önüne geçtiklerini ve virüsü kontrol altına aldıklarını ancak önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

New York'tan umutlandıran haber: Virüsün yayılmasının önüne geçildi

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Artık ilk kez salgının önüne geçtiğimizi hissediyorum, canavarı kontrol edebileceğimizi gördük." dedi.

Salgının kontrol altına alındığını ancak virüsün henüz yok edilemediğini belirten Cuomo, sosyal mesafenin ve güvenlik önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

New York'ta son 24 saatte koronavirüs yüzünden 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini vurgulayan Cuomo, virüs nedeniyle ölenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyledi.

Söz konusu çocuğun koronavirüs ile bağlantılı teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Cuomo, bu çocuk ölümünün ve virüsün çocukları nasıl etkilediğinin araştırılacağını kaydetti.

Cuomo, ''Nadir de olsa çocukların koronavirüs yüzünden hastalandığı ve kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromuna benzer belirtiler gösterdiğini görüyoruz.'' dedi.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 330 bine ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 299 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 77 bin 559 kişi öldü.

 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı olmayan 7 il hangisi?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı olmayan 7 il hangisi?

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Son dakika haberleri | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber