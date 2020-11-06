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06.11.2020 - 15:03 | | AA

Nijerya'da 9,8 milyon kişi açlık tehlikesi altında

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gıda güvensizliği nedeniyle 9,8 milyon kişinin açlık tehlikesi altında olabileceği bildirildi.

Nijerya'da 9,8 milyon kişi açlık tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamada, ülkede gıda güvensizliği nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra 16 eyalette 9,8 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesi altında olabileceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü Boko Haram ve silahlı kişilerin saldırılarının yoğun olduğu Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Katsina, Gombe, Benue ve Jigawa'nın açlığa karşı yüksek hassasiyet gösteren eyaletler arasında olduğu kaydedildi.

Başkent Abuja, Sokoto, Kaduna, Kano, Bauchi, Kebbi, Nijer ve Plateau eyaletlerinde ise daha az açlık tehlikesi olduğu ifade edildi.

FAO Nijerya Temsilcilisi Fred Kafeero, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümete hızlı müdahalede bulunma çağrısında bulundu.

Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.
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