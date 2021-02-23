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23.02.2021 - 01:46 | | AA

Nijerya'da etnik çatışmalarda 25 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da etnik çatışmalarda 25 kişi öldü

 

Ebonyi Valisi David Umahi, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ohaukwu bölgesinde Effium ve Ezza Effium etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti. 

Umahi, çatışmalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. 

Çatışmalarda 125 evin, bazı akaryakıt istasyonlarının yandığını ifade eden Umahi, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi. 

Ebonyi eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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