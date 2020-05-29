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29.05.2020 - 14:31 | | AA

Nijerya'da Kovid-19 tanı kitleri karaborsaya düştü!

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkedeki yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanı kitlerinin karaborsada satıldığını ve bunların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Nijerya'da Kovid-19 tanı kitleri karaborsaya düştü!

NCDC Başkanı Chikwe Ihekweazu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tanı kitlerinin kullanımı konusunda Nijeryalıları uyardı.

Ihekweazu, "Nijerya'da Kovid-19 tanı kitleri hızlı şekilde karaborsada satılmaya başlandı. Bu tanı kitlerinin satın alınması ve kullanılması konusunda dikkatli olmalıyız." dedi.

Karaborsada satılan kitlerin kalite kontrolünden geçmediği ve yeterliliği konusunda denetim sağlanamadığını kaydeden Ihekweazu, daha ucuz olduğu için bu kitlerin tercih edildiğine dikkati çekti.

Ihekweazu, "Testlerin artırılması için özel sektör destekleniyor ve bu amaçla 100 bin ABD doları destek sağlandı.'' ifadesini kullandı.

Yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da bugüne kadar sadece 49 bin 966 test yapılabildi. 8 bin 915 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 259 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nüfus yoğunluğuna rağmen az test yapılması ise ülkede tartışmalara neden oluyor.

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