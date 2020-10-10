Nobel Barış Ödülü Dünya Gıda Programı’na

Nobel Komitesi, WFP’nin açlıkla mücadelesi, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış için çalışması ve açlığın savaş silahı olarak kullanılmasını önleme çabaları nedeniyle, 2020 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü açıkladı. Dünya Gıda Programı’nın, açlıkla mücadele eden ve gıda güvenliğini teşvik eden dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olduğuna işaret edilen açıklamada, teşkilatın 2019’da 88 ülkede gıda güvensizliği ve açlık kurbanı olan 100 milyon insana yardım sağladığı belirtildi.

Ödül 10 milyon

Koronavirüs salgınının dünyada açlıkla mücadele edenlerin sayısında artışa neden olduğu ifade edilen açıklamada, Dünya Gıda Programı’nın pandemide çabalarını artırdığı vurgulandı. Açıklamada, Dünya Gıda Programı ve diğer gıda yardım kuruluşlarının mali destek almazlarsa dünyanın, akıl almaz bir açlık kriziyle karşı karşıya kalacağı aktarıldı. Nobel Barış Ödülü’nü kazanan WFP, 10 milyon İsveç kronu (1.1 milyon dolar) para ödülünün de sahibi olacak. WFP, 88 ülkede yılda yaklaşık 97 milyon kişiye yardım ediyor.

Açlığa yardım eli

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), doğal afetler, savaşlar veya çatışmalar gibi nedenlerle aniden açlık tehlikesiyle yüz yüze kalan insanlara gıda yardımı yapmak amacıyla 1965’te İtalya’nın başkenti Roma’da kuruldu. Pogramın genel sekreterliğini halen ABD’li eski South Carolina Valisi David Beasley yürütüyor.