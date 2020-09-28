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28.09.2020 - 09:18 | | İHA

Nokta atışı... Azerbaycan bir bir imha ediyor!

Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatı nokta atışıyla imha etmeye devam ediyor

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu’nun birliklerinin nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatını imha etmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın ve tankların vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan'ın Ermeni güçlerine ait tankı havaya uçurduğu an kameradaErmenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar etkili bir şekilde kullanılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait bir tankın vurulduğu anları yayınladı.
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