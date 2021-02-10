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10.02.2021 - 18:10 | | AA

Norveç'te Türk akademisyene 'kariyer ödülü'

Norveç'in Tromsö kentindeki Kuzey Kutbu Üniversitesinin verdiği Nansen Erken Kariyer Ödülü'ne Türk akademisyen Emre Sarı (32) layık görüldü.

Norveç'te Türk akademisyene 'kariyer ödülü'

Üniversitenin düzenlediği "Kuzey Kutbu Sınırları" konferansında Nansen Erken Kariyer Ödülü, Sarı'ya takdim edildi.

Üniversitenin Sağlık Ekonomisi bölümünde 2,5 yıldır öğretim görevlisi olan Sarı'nın, "Mahalle sakinlerinin genel sağlık davranışlarının bireyin vücut kitle endeksine etkisi" konulu çalışmasından dolayı ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu, çalışmalarına bundan sonra da aynı hızda devam edeceğini belirtti.

Sarı şöyle devam etti:

"Norveç'in Tromso kentinde 1976'dan 2017'ye kadar 8 yılda bir insanlar üzerinde yapılan anket üzerinde çalıştım. İnsanların sosyal alışkanlıkları, yemek yeme kültürleri, hangi aralıklarla spor yaptıkları, eğitim ve gelir düzeyleri anketlerle kayıt altına alınmış. Ben de bu anketleri inceleyerek farklı mahallelerde ikamet eden insanların yaşam şekillerinin sağlıklarına etkisini ortaya çıkardım. Bu çalışmamdan dolayı da beni ödüle layık gördüler."

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türk akademisyen Emre Sarı'yı kazandığı ödülden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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