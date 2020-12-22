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22.12.2020 - 12:34 | | DHA

Nükleer denizaltı USS Georgia, Hürmüz Boğazı’ndan geçti!

ABD Donanmasına ait nükleer denizaltı USS Georgia iki savaş gemisi eşliğinde dün Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Nükleer denizaltı USS Georgia, Hürmüz Boğazı’ndan geçti!

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada nükleer denizaltı USS Georgia ve iki savaş gemisi dün Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptı. Donanma yaptığı açıklamada “21 Aralık'ta nükleer güce sahip Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı USS Georgia, güdümlü füze kruvazörleri USS Port Royal ve USS Philippine Sea ile birlikte Hürmüz Boğazı'ndan Arap Körfezi'ne geçti” ifadeleri kullanıldı.

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