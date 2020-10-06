‘O bir canavar’

ABD’de milyarder finansçı Jeffrey Epstein (66), 18 yaşından küçük kızlardan seks ağı kurmak ve cinsel istismar suçlamalarıyla tutulduğu cezaevinde geçen yıl intihar etmişti. Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (59) ise geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanmıştı. İngiliz basınına konuşan 48 yaşındaki Samantha lakaplı bir kadın, New York’ta üniversitede tasarım öğrencisiyken para kazanmak için Epstein’in malikanesine gelenlere masaj yapmaya başladıktan sonra Maxwell’in cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.

Samantha şu iddialarda bulundu: “Masaj yapmak için Epstein’ın malikanesine 13 - 14 kez gittim. Ama sonra Maxwell seks ağında kullanacağı kızları bulmak için beni kullanmaya başladı. Suça ortak olmak istemediğimi söylediğimde Maxwell, ‘Beni şikâyet etme, çünkü mahkeme gününü görecek kadar hayatta kalmayacaksın’ tehdidinde bulundu. Ardından Maxwell’in cinsel saldırısına uğradım. Maxwell hayatımı kararttı, o her şeyin ardındaki gerçek bir canavar. Saldırıdan sonra seks işçisi olarak çalışmaya başladım. Maxwell’in Epstein gibi ölmesini değil en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”