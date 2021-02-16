O ülke Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı durdurdu! Yan etkiler...

Britanya-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımı, yine İsveç'in iki bölgesinde geçici olarak durduruldu.

Sputnik International'ın haberine göre Sörmland ve Gävleborg'ta alınan bu kararın nedeni, iki bölgede sağlık çalışanlarına yapılan aşının yan etkilerinden şüphelenilmesi.

Zira Sörmland'da tek bir günde aşılanan 400 sağlık çalışanından 100'ünde yan etkiler görüldüğü bildirildi. Yerel yetkililere göre bu kişilerde görülen ateş, aşının yaygın bir yan etkisi olsa da beklenenden daha fazla kişide görülmesi şüphe uyandırdı.

Sörmland bölgesindeki tıbbi uygulamaların yetkili ismi Magnus Johansson, "Uygulamayı kısmen araştırma yapmak için durduruyoruz. Ama aynı zamanda personelimizi gerecek bir durumdan kaçınmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştidiği aşı, Sörmland'de ilk kez kullanılmıştı. Yetkililer 65 yaş ve üzeri yurttaşlara aşı yapılmaması önerisi üzerine aşıyı yalnızca sağlık çalışanlarında uygulamaya başlamıştı.

Benzer bir yan etkinin gözlendiği Gävleborg'da da yetkililer aynı hamleyi yaptı ve aşının kullanımını geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu bölgede de yaklaşık 100 sağlık çalışanının olumsuz belirtiler gösterdiği ve işe ara verdiği ifade edildi.

Gävleborg'un aşı koordinatörü Tina Mansson Söderlund, "Biraz titreme, vücut ağrıları ve ateş gibi olağan belirtiler görüldü" dedi ve ekledi:

"Sorun şu ki, aynı işyerlerinde pek çok kişiyi aşıladık, bu yüzden duruyoruz."

AstraZeneca'nın İskandinav bölgelerindeki tıbbi direktörü Andreas Heddini ise bu bölgelerde personelin çalışamaz hale gelmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

"Yan etki oranı beklenenden daha fazla gibi görünüyor" diyen Heddini, "Çalışmalar aşılananların yaklaşık yüzde 10'unda bu tür etkiler beklememiz gerektiğini göstermişti. Bu durum gördüklerimizle uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Heddini, buna rağmen endişelenmek için bir neden olmadığını ve bu bölgelerde görülen yan etkilerle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini aktardı:

"Aşının güvenliği ile ilgili her veriyi çok ciddiye alıyoruz. Ancak aşımız şu anda dünya çapında milyonlarca kişiye verildi. Ve klinik deneylerde bile ciddi yan etkiler görmedik."

Kaynak: Independent Türkçe