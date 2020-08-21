Obama ile Trump atıştı

Trump ise Obama’ya verdiği cevapta, seçilmesinin tek nedeninin, “Obama’nın ülkeye yaşattığı dehşet” olduğunu öne sürdü. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Trump kurultayı eleştirdi ve Obama’nın Biden’ı neden çok geç bir zamanda desteklediğini sorguladı. Öte yandan Biden tarafından partinin başkan yardımcılığı adaylığına gösterilen Kamala Harris de yaptığı konuşmayla adaylığı resmen kabul ettiğini açıkladı.