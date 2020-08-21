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21.08.2020 - 07:00 |

Obama ile Trump atıştı

ABD’de Kovid-19 nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti Kurultayında eski Başkan Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump’ı kastederek, “Hiçbir zaman kendini vazifesine vermedi çünkü veremezdi. 4 yıl boyunca iş üretmek, ortak bir zemin bulmak, kendisinden ve arkadaşlarından başkalarına yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Eğer empati ve tevazu arıyorsanız işte o Joe’dur” ifadelerini kullandı.

Obama ile Trump atıştı

 

Trump ise Obama’ya verdiği cevapta, seçilmesinin tek nedeninin, “Obama’nın ülkeye yaşattığı dehşet” olduğunu öne sürdü. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Trump kurultayı eleştirdi ve Obama’nın Biden’ı neden çok geç bir zamanda desteklediğini sorguladı. Öte yandan Biden tarafından partinin başkan yardımcılığı adaylığına gösterilen Kamala Harris de yaptığı konuşmayla adaylığı resmen kabul ettiğini açıkladı.

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