MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Obama’nın yuvasını terapist kurtardı
ABONE OL
11.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Obama’nın yuvasını terapist kurtardı

Eski ABD Başkanı Obama’nın eşi Michelle Obama özel yaşamındaki sıkıntıları açıkladı. Michelle Obama bir dönem krize giren evliliğini terapiste giderek kurtardığını söyledi.

Obama’nın yuvasını terapist kurtardı

 

Oprah Winfrey’in turund

ABD’nin bir önceki başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, ünlü sunucu Oprah Winfrey’in konferans turuna konuşmacı olarak katıldı. Michelle Obama, New York’taki konferansta özel yaşamıyla ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamasında en çarpıcı olanı, evliliğinde bir dönem yaşadığı sıkıntıyla ilgiliydi. Michelle Obama, kızları doğduktan sonra evliliklerinde çok zor zamanlar geçirdiklerini ama sıkıntılara teslim olmayıp çözüm aradıklarını söyledi.

Mutluluk sorumluluğu

Michelle Obama şunları anlattı: “Evliliğimdeki zor dönemleri atlatmak için eşimle evlilik terapistine gidip, yuvamızı kurtardık. En önemlisi, terapist bize kendi mutluluğumuzdan sorumlu olmayı öğretti. Bu sayede evliliğimizdeki zor günleri geride bıraktık. Öyle ki aradan yıllar geçmesine rağmen Barack hâlâ benim âşık olduğum adam olarak kalmayı başardı. Barack bana karşı hiç değişmediği için ben onu hâlâ tanıyabiliyorum, yabancı gibi hissetmiyorum.”

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'un 7 ilçesine şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un 7 ilçesine şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber