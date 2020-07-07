Obrador'un covid-19 test sonucu negatif çıktı

Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a düzenleyeceği ziyaret öncesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

"Test yaptırdım ve sonuç belgemi aldım." diyen Lopez Obrador, sonucunu negatif çıktığını belirterek, ABD'ye vardıktan sonra Beyaz Saray'ın kendisinden testi yeniden yaptırmasını istemesi halinde bunu tekrarlayacağını

Lopez Obrador'un Washington ziyareti için bugün ülkesinden ayrılması, perşembe günü de geri dönmesi planlanıyor.

Devlet başkanı olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini ABD ve Kanada ile yeni bir serbest ticaret anlaşmasının başlangıcını kutlamak için ABD'ye gerçekleştirecek Lopez Obrador, Washington'a tarifeli uçakla seyahat edecek.

1 Haziran’da “yeni normale dönüş” süreci başlamıştı

Halkı Kovid-19 salgınına karşı sık sık temkinli olmaya çağıran Lopez Obrador, neredeyse hiç maske kullanmamakla eleştiriliyordu.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, ilk zamanlarda salgını yeterince ciddiye almamış olsa da hükümet, ülkede tespit edilen vakalardaki hızlı artış üzerine 24 Mart'ta sosyal hayatı askıya alan tedbirlere başvurmuştu.

Lopez Obrador, iki aylık bir sürecin ardından virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği ülkede, 1 Haziran’da ilk kez kara yolu seyahati yaparak “yeni normale dönüş” sürecini başlatmıştı.

Meksika'da, 7 Haziran'da Lopez Obrador'a yakın bir isim olan Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanı Zor Robledo’da virüs tespit edilmişti.

Maliye Bakanı Arturo Herrera da 26 Haziran'da Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı.

Meksika'da şimdiye kadar 261 bin 750 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 31 bin 119 kişi hayatını kaybetti.