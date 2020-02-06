MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri O'Brien, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini 'antisemitizm' ile savundu
ABONE OL
06.02.2020 - 00:09 | | AA

O'Brien, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini 'antisemitizm' ile savundu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Batı'da artan antisemitizm nedeniyle daha çok Yahudi'nin İsrail'e göç edeceğini ve bu nedenle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin gerekli olduğunu savundu.

O'Brien, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini 'antisemitizm' ile savundu

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde "Orta Doğu Barış Planı"nın yankısı sürerken, O'Brien Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini savunmak için yeni bir tez ortaya attı.

Washington'da katıldığı bir etkinlikte İsrail ve Filistin konusuna değinen O'Brien, Trump'ın, sözde "Orta Doğu Barış Planı"nın mükemmel olmadığını ancak Filistinlileri, anlaşmanın şartlarını konuşmak için masaya davet ettiklerini belirtti.

Tartışmalara neden olan planın, birçok ekonomik kazancı olduğunu öne süren O'Brien, "Bu anlaşma ile Filistin, Orta Doğu'nun Singapur'u olacak." dedi.

O'Brien Trump'ın planını "iki devletli çözüm için son şans olabilir" ifadeleriyle değerlendirirken, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimleri hakkında da şöyle konuştu:

"İsrail'deki doğum oranı yüksek ve ne yazık ki Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki antisemitizm nedeniyle daha çok Yahudi'nin İsrail'e dönmesi sonucu nüfus giderek artıyor. Yahudi yerleşimleri genişlemeye devam edecek. Yerleşimlerin yapılmasına devam edilmez ve barış süreci işe yaramazsa iki devletli çözüm fiziksel bakımdan imkansızlaşabilir."

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 4. son bölümde Firuze'nin kim olduğu ortaya çıktı ve...

Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 4. son bölümde Firuze'nin kim olduğu ortaya çıktı ve...

Dev proje gün sayıyor!

Dev proje gün sayıyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

İsrail'de askerlik gerilimi!

İsrail'de askerlik gerilimi!

Sıradaki Haber