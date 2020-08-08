Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan’a gidiyor

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Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet bugün Lübnan’ı ziyaret edecek. Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek. Çavuşoğlu da Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe biraraya gelecek. Türk heyetin Lübnan’a destek amaçlı tıbbi malzeme ve gıda malzemesini de götürmesi bekleniyor.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.