Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan’a gidiyor

Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet bugün Lübnan’ı ziyaret edecek. Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek. Çavuşoğlu da Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe biraraya gelecek. Türk heyetin Lübnan’a destek amaçlı tıbbi malzeme ve gıda malzemesini de götürmesi bekleniyor.