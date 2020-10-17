Okyanusa 1 milyon ton radyoaktif su

Tarihe Çernobil’den sonraki en büyük nükleer felaket olarak geçen Mart 2011’deki kazada radyasyon sızıntısı yaşanmış, bölgeden binlerce kişi tahliye edilmişti. Şimdi Japonya’nın Fukuşima nükleer santralinin radyoaktif maddeler içeren bir milyon tondan fazla atık suyunu Pasifik Okyanusu’na boşaltma kararı aldığı belirtildi. Bir ay içinde kesinleşmesi beklenen kararla, doğaya dönüşü olmayan zarar verilmesinden endişe ediliyor.



Çevre örgütleri atık suyun okyanusa boşaltılmasının deniz ekosistemine ağır tehdit oluşturacağı uyarısında bulunurken, balıkçılar sektörün ciddi darbe alacağını söylüyor. Japonya’dan deniz ürünleri ithalatını yasaklayan Güney Kore de gelişmeleri kaygıyla izliyor. Japon basını, binden fazla tankta depolanan atık suyun denize boşaltılmasına 2022’de başlanmasının planlandığını ve bu işlemin onlarca yılda tamamlanacağını duyurdu.