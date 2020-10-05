‘Ölecek miyim?’ diye sordu!

Çok fazla ciddiye almadığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri hastanedeki tedavisi sürerken, hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Trump’ın, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çevresindekilere sürekli olarak “Ölecek miyim?” diye sorduğu öne sürüldü. Tedavisinin sürdüğü Walter Reed Askeri Hastanesi’ndeki “başkanlık süiti”nde çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaşan Başkan trump, hastalığının seyrine ilişkin gelecek birkaç günün “gerçek bir test” olacağını, ancak hastalığı yenip yakında geri döneceğini kaydetti.

Gitmek istememiş

Kravatsız olarak kamera karşısına geçen Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. Kaldığı hastanedeki personelden övgüyle bahseden Trump, “Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim” ifadelerini kullandı. Tamamen iyileşip seçim yarışına kaldığı yerden devam etmek istediğini kaydeden Trump, seçim öncesinde hala yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump, “Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım.” şeklinde konuştu.

Kendisine Beyaz Saray’da da kalabilme alternatifinin sunulduğunu belirten Trump, “Beyaz Saray’ın içinde hiçbir yere gidemeden, hiç kimseyle konuşamadan, hatta Oval Ofis’e bile gidemeden orada kapalı kalmak istemedim. Bu mücadelede önde olmam gerekirdi. Orada kendimi kapatmak yerine bu sorunla yüzleşmemiz gerekir, dedim” değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca eşi Melania Trump’ın, hastalığı kendisinden daha hafif geçirdiğini aktardı.

Bu arada Trump’ın ifadesinin aksine, ABD medyasına yansıyan bilgilere göre Başkan cuma günü hastaneye gitmeme konusunda ısrar etti, ancak doktorlar onu zorla ikna etti.

Öte yandan Trump ile ilgili yeni bir iddia da, Kovid-19 testiyle ilgili. Nitekim İngiliz basını ve Vanity-Fair dergisi, Başkan Trump’ın, testin pozitif çıktığını öğrendikten sonra yakınındakile sürekli olarak “Ölecek miyim?” diye sorduğunu öne sürdü. ABD Başkanı’nın, en yakın arkadaşlarından biri olan New Yorklu işadamı Stan Chera’non Kovid-19’dan ölümüne atıfla danışmanları ve yakınlarına tekrar tekrar “Sonum Stan Chera gibi mi olacak? Ölecek miyim” diye sorduğu iddia ediliyor.

‘İKİ DEFA OKSİJEN TAKVİYESİ YAPILDI’

Trump’ın doktoru Sean Conley, Başkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda bugün taburcu edilebileceğini açıkladı.

Conley, 74 yaşındaki Trump’a remdesivir ve deneysel bir ilaç karışımı verildiğini, “teşhis konulduğundan beri önemli bir ilerleme kaydettiğini” söyledi. Conley, “Başkan virüse yakalandıktan sonra iki kez oksijen seviyesinde düşüş yaşandı. İlki cuma sabahı yaşandı ve kendisine bir saat kadar oksijen takviyesi yapıldı, diğeri de cumartesi sabah yaşandı ancak hızlıca toparladı” dedi.

SENATO’DA OTURUMLAR ERTELENDİ

Amerika Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 19 Ekim’e kadar Senato’daki tüm oturumların ertelendiğini açıkladı. Mitch McConnel, bununla birlikte, ertelemenin, Trump’ın Anayasa Mahkemesi Yargıcı olarak aday gösterdiği Amy Coney Barrett’ın Senato’daki oylama sürecine ilişkin oturumları kapsamadığını kaydetti ve onay sürecine ilişkin ilk oturumun planlandığı gibi 12 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından üç Cumhuriyetçi Partili Senatör virüse yakalandıklarını bildirmişti.

Öte yandan Trump ile yakın çalışma ilişkisi olan kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Son olarak seçim kampanyası danışmanı Chris Christie’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.