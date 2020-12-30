Ölü sayısı hızla artıyor... Kabus!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 82 milyon 362 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 797 bin 286 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 82 milyon 362 bin 373’e çıkarken, virüs saptanan 58 milyon 367 bin 206 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 977 bin 704 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 346 bin 579 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 225 bin 326), Brezilya (7 milyon 564 bin 117), Rusya (3 milyon 105 bin 37), Fransa (2 milyon 574 bin 41), İngiltere (2 milyon 382 bin 865), Türkiye (2 milyon 178 bin 580), İtalya (2 milyon 67 bin 487), İspanya (1 milyon 906 bin 57), Almanya (1 milyon 691 bin 707), Kolombiya (1 milyon 614 bin 822), Arjantin (1 milyon 602 bin 163), Meksika (1 milyon 401 bin 529), Polonya (1 milyon 268 bin 634) ve İran (1 milyon 212 bin 481), Ukrayna (1 milyon 45 bin 348), Güney Afrika (1 milyon 21 bin 451) ve Peru (1 milyon 10 bin 496)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şu şekilde:

"Brezilya (192 bin 716), Hindistan (148 bin 475), Meksika (123 bin 845), İtalya (73 bin 29), İngiltere (71 bin 567), Fransa (64 bin 78), Rusya (55 bin 827), İran (54 bin 946), İspanya (50 bin 442), Arjantin (43 bin 18), Kolombiya (42 bin 620), Peru (37 bin 574), Almanya (32 bin 420), Güney Afrika (27 bin 568),Polonya (27 bin 454), Endonezya (21 bin 703), Türkiye (20 bin 388), Belçika (19 bin 361), Ukrayna (18 bin 324), Şili (16 bin 488), Romanya (15 bin 469), Kanada (15 bin 378), Ekvador (14 bin 1), Irak (12 bin 800), Çekya (11 bin 429) ve Hollanda (11 bin 212), Pakistan (10 bin 47).