Ölümler arttıkça korku da artıyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3345’e ulaştı, vaka sayısı da 96 bine dayandı. Çin’deki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3013 olarak açıklanırken, 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çin dışında salgının en çok can kaybına yol açtığı ülkeler İran, İtalya ve Güney Kore oldu. Güney Afrika, Bosna Hersek ve Slovenya’da virüs ilk kez tespit edildi. İngiltere ve İsviçre’de ise Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm görüldü. 3296 vakanın olduğu İtalya’da ise ölü sayısı 148’e ulaştı.

İran’da bilanço ağırlaşıyor

İlk ve orta dereceli okullar ve üniversitelerin 24 Mart’a kadar tatil edildiği İran’da ise durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Vaka sayısının 3513’e çıktığı ülkede, can kaybı 108’e yükseldi. Kovid-19 bulaşan milletvekili sayısı 24’e yükselirken, İran’ın eski Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam’ın (67) da virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Şeyhulislam, 1979’daki ABD’nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor. Ülkede ayrıca halka kağıt para kullanmamaları uyarısı yapıldı.

2 farklı mutasyon tespit edildi

Çin’den dünyaya yayılan Kovid-19’un 2 farklı mutasyonu daha tespit edildi. Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisi’ne bağlı Çinli bilim insanları, 103 örneği inceledi ve virüsün iki farklı alt versiyonunu tespit etti. Farklı özellikler gösteren Kovid-19 mutasyonlarının biri “S-cov” ve diğeri “L-cov” olarak tanımlandı. S-cov’un, yarasalarla bağlantılı koronavirüs tipine yakın ve bulaşma özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha fazla zarar verdiği belirlendi.

Vuhan’dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu, Vuhan’a son zamanlarda seyahat eden ve Kovid-19’a yakalanan ABD vatandaşı bir hastada, henüz yeterli kanıt bulunmasa da virüsün üçüncü bir türevi bulunabileceğini belirtti. Cangçiu, üçüncü mutasyonun çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığını söyledi. Yang’a göre, virüs dünya genelinde yayıldıkça daha fazla mutasyonları ortaya çıkacak.

290 milyon eğitimsiz

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kovid-19 salgını nedeniyle Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde okulların kapatıldığına dikkat çekerek, toplam 290.5 milyon öğrencinin eğitiminin aksadığını duyurdu. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, “(salgının) küresel boyutu ve hızı düşünüldüğünde bu aksamanın uzaması eğitim hakkını tehlikeye atar” uyarısı yaptı.

Kaliforniya’da acil durum

Kovid-19’dan ölenlerin sayısının 11’e çıktığı ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine eyalette acil durum ilan edildi. Kaliforniya’da hayatını kaybeden hastanın, virüsü San Fransisco’dan Meksika’ya giden bir yolcu gemisinde kaptığı sanılıyor. Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, doktorların sevkiyle bütün Amerikalıların teste tabi tutulabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise koronavirüs salgını üzerine yaptığı toplantıda “Virüs sebebiyle haftalardır yüzüme dokunamıyorum. Bunu yapmayı özledim” diye espri yaptı.

‘ABD’nin biyolojik silahı’

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kovid-19 salgınının ABD’nin biyolojik saldırısı olabileceğini iddia etti.

Çin’in Vuhan kentinde 36 yaşındaki Li Liang, koronavirüsten iyileşip hastaneden taburcu olduktan 5 gün sonra öldü.

Irak’ta ortaya çıkan virüs salgını sonrası giriş-çıkışlara kapatılan Habur Sınır Kapısı’ndan geçiş yapamayan Türk şoförler, aracını, sınır çizgisinde Irak’tan gelen şoföre teslim ederek ticaret yapıyor.

Moritanya’da Kovid-19 karantinasında kalmayı kabul etmeyen 15 İtalyan turist, ülkelerine döndü.

Kongo Halk Cumhuriyeti’nde, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran’dan gelen tüm yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Japonya ziyaretini salgın nedeniyle iptal etti.

Batı Şeria’da ilk kez 7 Filistinlide Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. Batı Şeriha merkezindeki tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliseler 14 gün süreyle kapatıldı.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Kovid-19 nedeniyle hafta sonu oynanacak maçlarda el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği’nin temel kurumlarından olan ve çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapan AB Konseyi’nde görev yapan bir güvenlik görevlisinde Kovid-19 ortaya çıktı.

Kraliçe panikte

Kovid-19 korkusu İngiliz kraliyet ailesini de etkiledi. İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda düzenlenen Britanya İmparatorluk Nişanı töreninde koronavirüse karşı önlem olarak eldiven takması dikkat çekti. Kraliçe uzun yıllardır bu törende eldiven takmıyordu.