Onlar da kitap yazacak

ABD’nin bir önceki başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama şimdilerde yayın dünyasının yükselen yıldızları haline geldi. Öyle ki Michelle Obama’nın “Benim Hikâyem” adlı kitabı 10 milyondan fazla sattı. Aynı şekilde Barack Obama’nın “Vadedilmiş Toprak” adlı anı kitabı da büyük satış yaparak “Best seller” oldu. Obamaların maddi - manevi kitap başarısı söyleyecek lafı olan başka ünlüleri de harekete geçirdi. İngiliz Prens Harry’nin eşi Meghan Markle ile ABD’de 3 Kasım seçimlerini kaybettiği için Ocak ayında başkanlığa veda edecek olan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump da kitap yazmayı planlıyor.

Bu yılın başında İngiltere kraliyetindeki görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle (39) ”Archewell Vakfı”nı kurmuştu. Meghan Markle’ın bu vakıf aracılığıyla roman yazmasına izin verecek yasal korumayı güvence altına almak için harekete geçtiği bildirildi. Markle’ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kanalıyla güvence altına almaya çalıştığı “Archewell markası” adı altında çeşitli konularda yazmayı tasarladığı bildirildi. Markle’ın “kurgu ve kurgu olmayan kitaplar” yazmanın yanı sıra “dergiler ve basılı süreli yayınlar” yayımlama hakkını elde etmeye çalıştığı da belirtildi. İngiliz “Daily Mail” gazetesine konuşan bir kaynak, “Meghan’ın eskiden bir blogu vardı ancak roman her zaman denemek istediği bir şeydi” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray’da not tutmuş

ABD’de başkanlık binası Beyaz Saray’a yakın bir kaynak “New York Post” gazetesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın (39) bir anı kitabı yazmayı düşündüğünü dile getirdi. Söz konusu kaynak, Ivanka Trump’ın babasının danışmanı olarak Beyaz Saray’da geçirdiği 4 yılla ilgili “kapsamlı notlar” tuttuğunu söyledi. Ivanka Trump’ın yazmayı plandığı kitabında, babası Başkan Trump’ın onu kenara ittiğine dair söylentiler, üvey annesi Melania Trump ile arasındaki gerginlik olduğu iddiası ve haklarında açılan “dolandırıcılık soruşturması”yla ilgili açıklamalarının da olacağı belirtildi.