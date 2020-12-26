Onu hiç böyle görmediniz... Dans edip gelinini çekiştirdi!

Teknolojiye eleştirel yaklaşımıyla fenomen haline gelen Black Mirror dizisinin ilk yayımlandığı kanal olan Channel 4, bu sefer de "deepfake" teknolojisini kullanarak gündeme geldi.

Deepfake, birisini yapmadığı bir şeyi yapıyormuş gibi göstermek için yapay zeka ve derin öğrenmenin (bilgisayarları eğitmek için kullanılan bir algoritmik öğrenme metodu) kullanıldığı video türü.

Birleşik Krallık merkezli TV kanalı, bu teknolojiyle Kraliçe Elizabeth'e benzetilen oyuncuya meşhur Tik Tok danslarından birini yaptırdı.

Alışılmışın dışına çıkarak kişisel konulara giren Deepfake Kraliçe, Prens Harry ve eşi Meghan'ın Kuzey Amerika'ya taşınması için "Birisinin sizin yerinize Kanadalılarla birlikte olmayı tercih ettiğini söylemesi kadar acı veren çok az şey vardır" dedi.

Cuma günü öğleden sonra, Kraliçe Elizabeth'in geleneksel Noel konuşmasının hemen ardından yayımlanan bu görüntüler, muhafazakarları kızdırdı. Bunun kendi konuşmasında koronavirüsle mücadelede ön saflarda savaşanları öven Kraliçe'ye ve Kraliyet ailesine saygısızlık olduğu öne sürüldü.

Diğer yandan Channel 4, yayımladıkları videonun "Dijital çağda sahte haberlerin yayılmasına karşı sert bir uyarı" niteliğinde olduğunu belirtti. Kanal, gördüğümüz ya da duyduğumuz her şeyin algılandığı gibi olmayabileceğini vurguladı.

Channel 4, 1993'ten bu yana Kraliçe'nin geleneksel Noel konuşmasına bir alternatif sunuyor. Daha önce de eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) istihbarat bilgilerini basına sızdıran Edward Snowden konuşma yaparak eleştiri oklarının kanala yönelmesine neden olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe