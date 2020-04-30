Oscar film adaylığına corona virüs ayarı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs Oscar Ödül Töreni'ni de vurdu. Oscar Ödül Töreni’ni hazırlayan Sinema ve Bilim Akademisi, günü yaptığı açıklamada, corona virüs salgını sebebiyle Oscar’a aday olan filmlerin seçiminde değişikliğe gidildiğini belirtti. Akademi, bu yıl ‘ilk ve son kez’ internet üzerinden yayınlanan ve herhangi bir sinema salonunda gösterime girmemiş filmlerin de Oscar adayı olacağını ifade etti.

OSCAR ADAYI FİLM 7 GÜN BOYUNCA SİNEMADA GÖSTERİLMELİ

Akademi, bir filmin Oscar adayı olabilmesi için, Los Angeles bölgesinde en az bir sinemada 7 gün boyunca, günde 3 kez gösterilmesini şart koşuyor. Sinema salonlarının koronavirüs sebebiyle kapalı olması, aday filmlerin 2021 yılında verilecek Oscar ödüllerine katılmasını imkansız hale getirdi.

CORONA VİRÜS SALGINI BU KARARI ALMAK ZORUNDA BIRAKTI

Akademi, bu yıl sinema salonlarında gösterim şartını kaldırarak, internet üzerinden yayınlanacak veya yayınlanmış filmlerin de aday olabileceğini açıkladı. Akademi Başkanı David Rubin ise “Akademi, filmlerin büyüsünü deneyimlemenin sinema salonunda izlemek olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, trajik COVID-19 salgını, aday seçim kurallarımızda bu geçici istisnayı yapmaya zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullandı.