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30.10.2020 - 20:17 | | AA

Özbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taziye mesajÄ±

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev, Ä°zmir'deki depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi.Â

Özbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taziye mesajÄ±

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Mirziyoyev, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¶nderdiÄŸi taziye mesajÄ±nda, depremde Ã¶lenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diledi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ä°zmir depremine iliÅŸkin açÄ±klamaCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Türk Konseyi SaÄŸlÄ±k Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ± ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Hizmet ve TeÅŸvik Ödülleri Töreni'nde açÄ±klama yaptÄ±. Ä°zmir depremiyle ilgili bilgi veren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Depremde 12 can kaybÄ± 438 yaralÄ± var. 17 binada arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi. ErdoÄŸan, " Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir an önce sonuçlanmasÄ± için tüm imkanlarÄ± seferber ettik." ifadelerini kullandÄ±.
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