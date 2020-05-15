MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Özbekistan, Fransa’dan Karimova'nın 10 milyon dolarlık servetini geri aldı
ABONE OL
15.05.2020 - 17:22 | | DHA

Özbekistan, Fransa’dan Karimova'nın 10 milyon dolarlık servetini geri aldı

Özbekistan, eski Özbek lider İslam Kerimov'un kızına ait 10 milyon dolar değerindeki mal varlığını Fransa’dan geri aldı.

Özbekistan, Fransa’dan Karimova'nın 10 milyon dolarlık servetini geri aldı

Özbekistan, eski Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova tarafından zimmete yasa dışı olarak geçirilen 10 milyon dolarlık varlığı, Fransa’dan geri aldı.

Adalet Bakanlığı, varlıkların 14 Mayıs'ta Özbekistan devlet sandıklarına devredildiğini açıkladı. Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova; kara para aklama, yolsuzluk ve belgede sahtecilik gibi suçlar nedeniyle 3 yıl önce hüküm giymişti. Kerimova’nın suçlarına dair pek çok soruşturma farklı ülkelerde de devam ediyor.

 

Corona sevinci belediye başkanına bunu yaptırdı!Yeni Zelanda'da Queenstown bölgesinin Belediye Başkanı Jim Boult, kutlama yapmak için ilginç bir yola başvurdu. ülkesinin corona virüsü mağlup etmesini takım elbiseyle 'bungee jumping' yaparak kutladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Bayram ne zaman, tatil kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün 2020?

Bayram ne zaman, tatil kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün 2020?

Sıradaki Haber