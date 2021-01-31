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31.01.2021 - 12:49 | | İHA

Pakistan, AstraZeneca'dan 17 milyon doz aşı alacak

Pakistan'ın AstraZeneca'dan 17 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağı belirtildi. Aşıların Mart ayına kadar ülkeye ulaşacağı bildirilirken, kalan dozunun ise 2021 yılının ikinci yarısında teslim edileceğini aktarıldı.

Pakistan, AstraZeneca'dan 17 milyon doz aşı alacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde birçok ülke, Kovid-19'a karşı aşılama hazırlıklarına devam ediyor. Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 Aşısına Erişim Programı COVAX kapsamında 17 milyon doz AstraZeneca Kovid-19 aşısı alacağını ifade etti. Aşıların Mart ayına kadar ülkeye ulaşacağını bildiren Umar, AstraZeneca aşılarının kalan dozunun ise 2021 yılının ikinci yarısında teslim edileceğini aktardı.

Aynı zamanda açıklamasında yarım milyon doz Sinopharm Covid-19 aşısının ilk teslimatının getirmesi için Çin'e bir uçak gönderildiğini kaydeden Bakan Umar, 250 bin sağlık çalışanını aşılamaya yetecek kadar dozun temin edileceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Imran Han'ın Ulusal Sağlık Hizmetleri Özel Asistanı Faisal Sultan yaptığı açıklamada, Pakistan'da Covid-19'a karşı aşılamaların haftaya başlayacağını kaydetti.

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