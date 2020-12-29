Pakistan'da eski bakan Asıf gözaltına alındı

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosundan (NAB) yapılan açıklamada, daha önce mal varlığıyla ilgili sorgulanan Asıf’ın 2004’ten 2008’e kadar yasal danışman olarak çalıştığı dönemde 136 milyon rupi (1 milyon 855 bin dolar) kazandığı, bununla birlikte bu döneme ait maaş miktarını ve farklı bilgileri NAB yetkililerine sunamadığı kaydedildi.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) milletvekillerinden Asıf, bilinen gelir kaynaklarının ötesinde mal varlığına sahip olduğu gerekçesiyle NAB ekiplerince gözaltına alındı.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, Asıf’ın gözaltına alınmasını "kaçırılma" olarak nitelendirdi.

Navaz, hükümetin "kaybetme korkusu"yla bu tür kararlar aldığını söyledi.

Eski Başbakan Şerif ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, hükümete tepki göstererek, söz konusu eylemin "iğrenç" olduğunu ileri sürdü.

Asıf, 2013-2017 yılları arasında Şerif’in başbakanlığı döneminde Savunma Bakanı, 2017-2018’de Şahid Hakan Abbasi’nin başbakanlığında ise Dışişleri Bakanı olarak hizmet vermişti.

Öte yandan, PML-N lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif ise hakkında yürütülen kara para aklama ve yolsuzluk davasından 28 Eylül'de tutuklanmıştı.