Pakistan'da hastanelerde yer kalmadı

Pakistan'daki hastaneler, artan corona virüs vakalarıyla baş etmekte giderek güçlük çekiyor. Yetkililer, hastanelerdeki yatak sayısının şimdiden yetersiz kaldığını belirtiyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Sacid Kasiyer, "Hastaneler corona virüs hastalarını geri çevirmeye başladı çünkü yataklar tükeniyor" dedi.

Büyük kentlerde hem devlete bağlı hem de özel hastanelerde salgınla mücadele için yeterli donanım ve eğitimli personel bulunmadığını belirten Kasiyer, "Sağlık sistemiz, salgın pik yaptığındaki muhtemel hasta akınıyla baş edemez" ifadesini kullandı.

Pakistanlı bir yetkili, dün yaptığı açıklamada büyük kentlerde Haziran sonuna kadar binden fazla suni solunum cihazı destekli yatağa ihtiyaç olduğunu bildirmişti. Ülkede pik noktasına yaklaşık bir ay sonra ulaşılması bekleniyor.

Son 24 saatte 105 can kaybı

Pakistan'da şu ana kadar 108 binin üzerinde corona virüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, corona virüs nedeniyle 2 bin 172 kişinin hayatını kaybettiği ülkede son 24 saatte 4 bin 646 yeni vaka kaydedildi. Aynı süre zarfında 105 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

İlk corona virüs vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Pakistan, şu an dünyada corona virüsten en çok etkilenen 15'inci ülke konumunda.

220 milyonu aşkın nüfusla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Pakistan'da bin 279 devlet hastanesi, 6 binin üzerinde de sağlık ocağı var. Ülkede, 963 kişi başına bir doktor, bin 608 kişi başına da bir yatak düşüyor.

Kaynak: BBC Türkçe